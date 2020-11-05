Депутат Госдумы Нилов прокомментировал продление дистанционного обучения старшеклассников в Москве
5 ноября 2020, 12:54[ «Аргументы Недели» ]
Принимая решение о дистанционном обучении школьников, власти учитывают рекомендации Роспотребнадзора, который оценивает эпидемиологическую ситуацию в регионе.
В Москве дистанционное обучение школьников продлено до 22 ноября. Об этом сегодня объявил мэр столицы Сергей Собянин. Собянин продлил дистанционное обучение для школьников 6—11-х классов, объяснив, свое решение тем, что в начале текущей недели ситуация с коронавирусом в столице снова стала обостряться.
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов прокомментировал продление дистанционного режима обучения для московских старшеклассников, - передает RT.
Парламентарий отметил, что в Москве проживает больше всего людей, вероятность заболеть больше и заболевших больше. По словам Нилова, учитывая, что не все соблюдают предписанные меры безопасности, это и послужило поводом для принятия такого решения.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.