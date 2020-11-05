Депутат Госдумы Нилов прокомментировал продление дистанционного обучения старшеклассников в Москве

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5 ноября 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

школьник, фото: pixabay.com

Принимая решение о дистанционном обучении школьников, власти учитывают рекомендации Роспотребнадзора, который оценивает эпидемиологическую ситуацию в регионе.

В Москве дистанционное обучение школьников продлено до 22 ноября. Об этом сегодня объявил мэр столицы Сергей Собянин. Собянин продлил дистанционное обучение для школьников 6—11-х классов, объяснив, свое решение тем, что в начале текущей недели ситуация с коронавирусом в столице снова стала обостряться.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов прокомментировал продление дистанционного режима обучения для московских старшеклассников, - передает RT.

Парламентарий отметил, что в Москве проживает больше всего людей, вероятность заболеть больше и заболевших больше. По словам Нилова, учитывая, что не все соблюдают предписанные меры безопасности, это и послужило поводом для принятия такого решения.