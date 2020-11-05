Состоялась встреча Уполномоченного по правам человека в РФ с Главой Республики Бурятия

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5 ноября 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В рамках рабочего визита 5 ноября Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова встретилась с Главой Республики Бурятии Алексеем Цыденовым.

Уполномоченный по правам человека в РФ и Глава Бурятии обсудили актуальные вопросы правозащиты региона, меры по обеспечению прав в условиях распространения COVID-19 и согласовали планы дальнейшего взаимодействия.

«Считаю, что у органов государственной власти и государственного правозащитного сообщества абсолютно одинаковые задачи. Они заключаются в том, чтобы жизнь граждан Российской Федерации становилась лучше, чтобы люди чувствовали себя полноценными членами общества и относились к нему с уважением, а общество и государство относилось бы с уважением к каждому гражданину», - написала Татьяна Москалькова в своем аккаунте в Instagram.

Омбудсмен обратила внимание Алексея Цыденова на проблему загрязнения озера Байкал, которая становится все более острой на территории Республики Бурятия и Иркутской области. Она отметила, что необходимо соблюсти права жителей Прибайкалья, в особенности коренных малочисленных народов, традиционно проживающих на данной территории.

«Тема конфликта интересов между необходимостью, с одной стороны, защитить права в сфере экологии, права на безопасную окружающую среду и сохранение этого уникального байкальского комплекса, с другой стороны, создать необходимые условия для коренных малочисленных народов, для которых это весь смысл жизни, вся история их проживания связана с Байкалом, их культура. И найти баланс этих интересов очень важно. Мне кажется очень важным, что Республика Бурятия попала в нацпроект по экологии, который позволит реализовать, культивировать и ликвидировать те мусоросборники, которые сегодня образовались вокруг Байкала. Есть судебные решения, но они не могут быть выполнены из-за отсутствия соответствующих финансовых средств», - подчеркнула федеральный омбудсмен.

Кроме того, Татьяна Москалькова рассказала об обращениях граждан, поступающих от жителей региона. По ее словам, всего с 2018 года в адрес Уполномоченного поступило 356 обращений, из них за первое полугодие 2020 года - 86 обращений. В 2019 и в 2018 годах таких обращений было по 135.

«Самыми острыми вопросами. С которыми ко мне обращались люди, и я обратилась с ними к Главе Республики – это жилье, здравоохранение и образование. Особенно сложными они стали во время COVID-19, когда дистанционное образование очень сложно воспринимается и родителями и детьми. То, что касается здравоохранения, не хватает лекарств, в том числе ковидным больным, находящимся на амбулаторном лечении. Также очень важно продвигать тему жилья, в том числе для детей-сирот и для льготников с детьми инвалидами. Это небольшая часть тех вопросов, которые мы обсуждали и выработали дорожную карту по их решению», - рассказала федеральный омбудсмен.

В завершении встречи Татьяна Москалькова и Алексей Цыденов договорились о дальнейшем взаимодействии по защите прав и свобод человека.