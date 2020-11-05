На Кубани объединят детские организации отдыха

В Краснодарском крае планируется создать ассоциацию детских лагерей и здравниц. Она объединит организации отдыха и оздоровления, что должно поспособствовать развитию отрасли.
Такая система действует во многих регионах страны и вот, недавно прошла учредительная конференция общественной организации, в которой поучаствовал министр труда и соцразвития региона Сергей Гаркуша.
Он отметил, что сейчас поддержке детского отдыха в крае уделяется повышенное внимание. Главная задача — обеспечение заполняемости детских организаций отдыха в течение всего года. Об этом говорил ранее и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Вопрос планируется рассмотреть на федеральном уровне.
Сейчас край предусматривает льготы, субсидии, налоговые и арендные отсрочки для организаций детского отдыха. Кроме того, каждый год из краевого бюджета выделяется около девятисот миллионов рублей на отдых и оздоровление детей, - сообщили в министерстве туризма региона.
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