В Италии режим чрезвычайного положения из-за COVID-19 ввели до 3 декабря

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5 ноября 2020, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Запрет на выход из дома после 22:00 без уважительной причины начнет действовать на всей территории Италии с сегодняшнего дня. Как сообщает в среду газета La Stampa, минувшей ночью премьер-министр республики Джузеппе Конте подписал соответствующий декрет, в котором содержится ряд дополнительных ограничительных мер, вводимых в связи с ростом числа заражений коронавирусом нового типа.

Кроме того, в стране будут закрывать торговые центры по выходным и праздничным дням, перестают работать музеи и выставки. На дистанционное обучение полностью переводятся старшие классы школы, а также лицеи, наполняемость транспорта возможна не более чем на 50%. Вводится обязательное ношение масок в младших классах школы даже во время уроков. Ранее маска была необходима школьникам только во время перемен.

Правительство также ввело деление национальной территории на три зона риска: повышенного, среднего и умеренного. В них в зависимости от ряда параметров, включая число госпитализированных пациентов с ковидом и коэффициент распространения вируса, будет дополнительно ужесточаться карантинный режим. Так, к регионам "красной зоны" могут отнести северные Ломбардию, Пьемонт, а также автономную провинцию Больцано, где местный губернатор уже самостоятельно ввел карантин. В эти регионы будет запрещен въезд всем, не проживающим в них на постоянной основе. Там закроют все магазины, за исключением продуктовых и торгующих предметами первой необходимости. Работать продолжат только детские сады и начальные классы школы. Заниматься спортом можно будет только на открытом воздухе и в индивидуальном порядке.

В "оранжевых зонах", к которым пока относят южные Апулию и Калабрию, а также северные Венето и Лигурию, введут ограничения на выезд из городов постоянного проживания, закрывают все точки общепита (они смогут работать только навынос). На "зеленые зоны" распространяются все общенациональные ограничения, как новые, так и действовавшие до сих пор и включающие закрытие ресторанов и баров после 18:00, прекращение работы спортзалов и бассейнов, театров и кинотеатров, дистанционное обучение в высшей школе, а также повсеместный масочный режим.

Ранее премьер-министр представил меры правительства для противодействия распространению пандемии национальному парламенту. В нем состоялось формальное голосование, на котором представители правоцентристской оппозиции воздержались.

Данный декрет стал результатом длительных и сложных переговоров с руководителями регионов, многие из которых возражают против жестких ограничений. Так, против нового локдауна, грозящего Ломбардии, которая вновь, как и весной, занимает первое место по числу зараженных, выступил ее губернатор Аттилио Фонтана.

В Италии в последние недели в разы увеличилось число инфицированных. Оно достигло почти 760 тыс., почти 39,5 тыс. человек умерли.





