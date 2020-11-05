Под Челябинском открыли новую инфекционную больницу

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5 ноября 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Новая больница в Малой Сосновке, благодаря своим «крыльям», позволит размещать пациентов с разными инфекциями. Первых больных готовы принять уже 12 ноября

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ежедневном режиме держит на контроле каждый этап возведения столь важной для региона больницы.

Чуть больше недели прошло с визита главы региона на стройплощадку. И 2 ноября Алексей Текслер вновь прибыл сюда, чтобы оценить готовность медучреждения к запуску.

В зданиях уже завершили основную часть отделочных работ, на фасадах зданий появилась навигация, которая позволит врачам скорой помощи ориентироваться, в какой корпус доставить больного. В сквере высадили крупномерные деревья, установили современные лавочки, качели и урны.

Все по графику

Все корпуса новой областной инфекционной больницы готовы к работе. Строители завершают благоустройство прилегающей к зданиям территории и доделывают последние штрихи внутри помещений. По информации подрядчика, накануне в корпусах проводились пусконаладочные работы всех инженерных систем, монтаж внутренней навигации, выполнялось подключение системы аварийного электроснабжения. Медики уже начали завозить в корпуса оборудование и мебель: кровати, тумбочки, бактерицидные лампы. В ближайшее время планируется установка системы таблет-питания (это технология порционирования готовых блюд в пищеблоке больницы, которая обеспечивает пациентов горячим питанием в закрытом термоподносе).

«Степень готовности самих корпусов высокая, кое-где уже оборудование смонтировано, операционный зал практически готов, мебель во многих палатах уже стоит. Все внутренние коммуникации готовы, продолжаются работы по внешнему благоустройству. Остаются определенные работы и внутри помещений. Окончательный срок, который называют строители, – это 5 ноября, когда работы будут завершены и медики окончательно зайдут на объект. Первые больные по нашему графику должны появиться здесь 12 ноября», – заявил губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что новая больница очень нужна региону. Особенно в связи с тем, что случилось в минувшие выходные в городской больнице № 2, где произошел взрыв на кислородной подстанции, и больных пришлось эвакуировать.

«Вопрос о наличии свободных ковидных коек достаточно важный. Тот резерв, который у нас есть, позволил всех больных из ГКБ № 2 по ковидным базам разместить. Более того, скажу, что после того, как в ГКБ № 2 сделаем ремонт, мы вернем больницу в плановый режим, а не в формат ковидной базы. С запуском новой инфекционной больницы мы будем возвращать ряд коек в плановый формат», – подчеркнул губернатор. э

Современный формат

Запуск новой больницы позволит разгрузить коечный фонд больниц, где сейчас развернуты ковидные базы, и вернуть работу медучреждений в прежний режим работы с пациентами.

В новой инфекционной больнице в случае эпидемического подъема можно развернуть сразу 482 койки. В обычное время она рассчитана на 100 боксов: 82 - для круглосуточного пребывания и 18 - реанимационных. Больница будет полностью оснащена по современным требованиям, здесь будет свой КТ, аппараты УЗИ, эндоскопии и функциональной диагностики. Также приемный покой, чтобы медицинское учреждение работало не только на моноинфекцию, но и могло принимать других пациентов.

Палаты будут оборудованы всем необходимым – холодильниками, телевизорами, современными санузлами.

Устроена больница таким образом, что каждое ее крыло может использоваться для лечения больных с различными инфекциями. Кроме того, в новой инфекционной больнице будут операционные, так как развернутая ковидная госпитальная база в регионе показала, что есть потребность в хирургической помощи у инфекционных больных с патологиями.

С таким подходом к лечению есть надежда, что больной будет проводить здесь гораздо меньше времени, чем в обычной больнице.

Интересные факты

Новая инфекционная больница под Челябинском была построена в рекордно короткие сроки – за 3 месяца.

На строительство объекта было выделено 2,5 миллиарда рублей.

За основу взят уфимский проект, хорошо показавший себя во время пандемии.

Новая инфекционная больница - структурное подразделение ОКБ № 3.