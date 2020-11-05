В Волгоградской области из дома в хуторе Поднижний ночью пропала 10-летняя девочка Катя Власова

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5 ноября 2020, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]

Катя Власова, фото с сайта МВД

В Волгоградской области в ночь на 5 ноября из дома пропала девочка Катя Власова. Инцидент произошел в хуторе Поднижний Клетского района. Мама 10-летней девочки заявила в полицию об исчезновении своей дочери и рассказала, что ночью зашла в комнату ребенка, а там ее не оказалось.

Родители не нашли дочь в доме, после чего сразу обратились в полицию. По тревоге был поднят личный состав подразделения. К мероприятиям по поиску ребенка привлечены также сотрудники соседних отделов МВД, представители общественности и местной администрации. С применением служебных собак продолжается обследование прилегающих территорий, лесных массивов.

Приметы Кати Власовой: на вид 10–12 лет; рост 145 см; худощавого телосложения; лицо смуглое, глаза голубые; волосы темные до плеч; губы прямые, нос прямой.

Была одета: в куртку черного цвета из кожзаменителя;туфли белого цвета; гамаши черного цвета; майку белого цвета.

Особые приметы: на нижней губе имеется язвочка от простуды.