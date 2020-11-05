Впервые на Южном Урале областной фестиваль приемных семей прошел дистанционно

Аргументы Недели → Общество 13+

5 ноября 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото Олега Каргаполова

26 октября в Челябинской области состоялся X областной фестиваль для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эпидемиологическая ситуация не позволила собрать большое количество семей вместе. Состояться фестивалю помог онлайн-формат.

Участие в мероприятии принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Традиция чествовать ваши замечательные семьи родилась у нас давно. Ежегодно мы собираем вас, чтобы в теплой, семейной обстановке наградить. В этот раз из-за пандемии мы отказались от традиционных очных встреч, поэму сегодня мы впервые проводим региональный фестиваль в режиме онлайн. В этом есть и определенный плюс – в этом году благодаря цифровым технологиям мы смогли пригласить на наше мероприятие гораздо больше участников – сегодня с нами на связи 600 человек. Приемные семьи – это настоящий пример ответственного родительства», – подчеркнул в приветственном слове губернатор.

От каждого муниципалитета Челябинской области в фестивале приняли участие по две семьи, имеющие положительный опыт в воспитании и социализации детей-сирот. Памятные подарки от губернатора доставили им на дом.

Сирот стало меньше вдвое

Сегодня в области проживает 1800 детей, которые остались без попечения родителей.

Правительство области ведет большую работу по устройству детей в семьи. Каждый год на Южном Урале становится все больше людей, которые берут на воспитание детей.

За последние пять лет количество ребят, проживающих в учреждениях региона, сократилось почти вдвое.

Ежегодно вводятся новые меры поддержки для приемных семей, увеличиваются выплаты.

В регионе для кандидатов в приемные родители работают 27 школ, где будущие мамы и папы готовятся к новой для себя роли, получают помощь педагогов, психологов, юристов.

Поддержат и сопроводят

Этап создания приемной семьи – не последний. Детям, оказавшимся в замещающих семьях, и родителям, которые обрели новый статус приемных, оказывают помощь в адаптации. Для этого в области функционируют 56 служб сопровождения замещающих семей.

В Челябинской области в приемных и опекаемых семьях проживает 10 тысяч 431 ребенок. За 9 месяцев 2020 года в семьи передано 1066 детей. Для них действуют меры социальной поддержки.