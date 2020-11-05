Депутат МГД Артемьев: Сотрудничество Москвы и Крыма открыло новые перспективы для внутреннего туризма

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5 ноября 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сотрудничество Москвы и Крыма открыло большие перспективы для внутреннего туризма - ключевого направления в экономике в период закрытия границ. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил депутат Московской городской думы, член комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Олег Артемьев.

«Сотрудничество Москвы и Крыма - широкое и разноплановое. Так, между комитетом по туризму Москвы и министерством курортов и туризма Республики Крым действует соглашение о сотрудничестве. Это символический шаг, но он открыл большие перспективы для нашего внутреннего туризма, который сегодня, в период закрытия границ, является ключевым направлением для экономики», - сказал Олег Артемьев.

Олег Артемьев отметил, что Москва помогает Крыму и городу-побратиму столицы Севастополю в решении задач регионального развития.

«Сотрудничество является взаимовыгодным, так как работает на благо жителей обеих территорий. Межрегиональное сотрудничество между Москвой и Республикой Крым развивается давно - у москвичей и крымчан прочные связи. Они подкрепляются экономическим сотрудничеством. Взаимный товарооборот регионов составляет около 5,5 млрд руб.», - добавил депутат.

Парламентарий также подчеркнул, что Крым является доступным направлением для отдыха и лечения, за последние два года на полуострове на льготных условиях отдохнули 139 тыс. жителей столицы.

«Столица ежегодно помогает Крыму и городу-побратиму Севастополю в ремонте и реконструкции социальных объектов и благоустройстве территорий. Москва подключилась к проектированию набережной, работам по обустройству пешеходной улицы. Между Москвой и Крымом налажен обмен опытом в области поддержки малого и среднего бизнеса, в сфере градостроительства, охраны и популяризации памятников истории и культуры. Содействие в развитии инфраструктуры Крыма - это важное направление московской экономической политики, так как это создает устойчивые экономические связи, стимулирует развитие малого бизнеса, обеспечивает импортозамещение в сфере потребительских товаров и продовольственную безопасность в столичном регионе», - заключил Олег Артемьев.