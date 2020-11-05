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Аргументы Недели Общество 13+

В Краснодарском крае 137 новых заболевших коронавирусом

, 10:40 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае 137 новых заболевших коронавирусом

За сутки на Кубани выявили 137 новых случаев заражения коронавирусом. В соседней Адыгее заболевших 70.

От опасной инфекции скончалось шестеро кубанцев. Выздоровели тридцать жителей региона. В Адыгее на поправку пошло 56 человек.

Всего за минувший день, четвёртого ноября, в России зафиксировано 19 404 случая заражения в 85 регионах страны и 292 смерти от COVID-19. Как сообщает ИЦК, по выздоровлению за день выписали 12 238 человек.

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