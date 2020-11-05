Российским властям предстоит выплатить 57 миллиардов долларов на организацию собственного свержения

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5 ноября 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

Невозможно выиграть суд, если ваш адвокат против вас.



В Голландии начался суд, который, вне всякого сомнения, присудит России выплатить 57 миллиардов долларов бывшим владельцам ЮКОСа. Как вообще Россия ввязалась в этот судебный спор? 10% золотовалютных резервов страны мы должны будем отдать друзьям Ходорковского.



«Эти 57 миллиардов планируется отдать людям, которые, насколько можно судить,

даже не скрывают желания сменить власть в России. Нашим властям предстоит выплатить 57 миллиардов чуть ли не на организацию собственного свержения!, - считает экономист Михаил Делягин. - Россия уже проиграла массу судов. И есть человек, который, по

всей видимости, – это гипотеза, основанная на некоторых публикациях, – лично за это ответственен. Зовут его Шувалов Игорь Иванович. Сейчас он возглавляет госкорпорацию ВЭБ.РФ, бывший Внешэкономбанк, формально – главный инструмент развития. Он очень долго был первым вице-премьером. Насколько можно судить, существуют материалы, подробно описывающие, как этот либерал передавал юридическое обслуживание интересов России за рубежом в руки довольно странных западных юристов. В результате – поражение России в большинстве внешних судов даже без учёта предвзятого отношения этих судов к России. Забудем о политизированности европейских судов: даже в условиях

правосудия вы не выиграете суд, если ваш адвокат против вас». Согласно публикуемым материалам, юридический корпус подбирался так, чтобы он был связан не только с властями России.



«Либеральный клан в России работает против России. Чего вы хотите, когда «Газпром» щедро разбрасывает деньги направо и налево? Захотела Украина полтора миллиарда, провела через суд, – получите. Поляки захотели построить военную базу Форт-Трамп, но

у них денег нет, потому что американцы не платят своим колониям. Откуда полякам взять деньги? Они ткнули в «Газпром» пальцем и сказали – вы нам должны полтора миллиарда. Потому что хочется. «Газпром», конечно, шебуршится, – но, думаю, заплатит. Не впервой», продолжает Делягин.



Подробнее о скандальных событиях в политике и экономике читайте мнение Михаила Делягина в свежем номере «Аргументов недели».



