В Новосибирске собирают деньги для горожан, поддерживающих хабаровский протест

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5 ноября 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Новосибирске объявили сбор средств для грожан, которым выписали штрафы за участие в акциях поддержки Хабаровска, который более трех месяцев требует вернуть в край бывшего губернатора Сергея Фургала. Собранные средства пойдут на оплату этих штрафов.

Штрафовать демонстрантов начали с 18 июля. Штрафы, назначенные по административным протоколам, составляют от 5 до 10 тысяч рублей. Самым активным выписывали по нескольку штрафов. Таким образом, им нужно выплатить до 20 тысяч рублей.

Сбор денег поможет участникам акций справиться со штрафами. Для этого по субботам на место сбора приносят копилку – трехлитровую банку, куда все желающие могут положить деньги.

Напомним, что и в других городах поддерживают протестующий Хабаровск. Например, иркутского активисты оштрафовали за несогласованную акцию в поддержку Фургала. Ему нужно выплатить 15 тысяч рублей.