Врач рассказала, что нагрузка на медиков в Еманжелинском районе возросла в разы

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5 ноября 2020, 10:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая жизнь

фото: pixabay.com

В Челябинской области в Еманжелинском районе не хватает медиков. Нагрузка на врачей возросла в разы.

Больных людей становится больше с каждым днем. Главврач больницы Еманжелинска Наталья Сапрыгина рассказала о ситуации.

На 21 октября под наблюдением медиков было 179 человек, с диагнозами пневмония, ОРВИ и коронавирус. В начале ноября их намного больше. Порядка 200 человек лечатся амбулаторно, медики наблюдают их на дому.

Часть пациентов госпитализирована в стационары ковидной базы Еткуля, Коркино и Челябинска. По словам главвврача, многие медработники преклонного возраста уволились или перешли на другую работу, потому что не выдерживают такого напряженного темпа, даже с учетом того, что останавливали диспансеризацию, медосмотры.

В Еманжелинске в поликлинике работают два фельдшера, которые обслуживают вызовы по всему городу, и два терапевта. Главврач вышла с больничного и тоже принимает пациентов, так как двум фельдшерам обслужить в сутки больше 120 пациентов физически тяжело. "90 процентов пациентов - это высокая температура, ОРВИ, пневмонии. Плюс на них ложатся осмотры пациентов, которые уже наблюдаются на дому с пневмониями, ковидом, контактные. На одного человека в день приходится порой по 80 вызовов! И терапевты в такой же ситуации. Принимают от 50 до 65 и больше человек в день, то есть врач сидит на приеме с 8 утра и до закрытия поликлиники", - рассказала доктор Сапрыгина.