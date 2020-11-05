К ветеранам идут волонтеры

Около 460 ветеранов железнодорожных предприятий получили помощь от волонтёров Приволжской магистрали.
В период неблагоприятной эпидемической ситуации на Приволжской магистрали продолжается активная работа по оказанию помощи неработающим пенсионерам и ветеранам железнодорожного транспорта, находящимся на самоизоляции. С начала апреля волонтеры ПривЖД навестили около 460 человек, каждому их которых была оказана необходимая помощь.
Волонтёрскую деятельность в Саратове, Волгограде и Астрахани курируют три координационных центра. В них фиксируются поступающие заявки и определяется наиболее удобное время для приезда добровольцев.
В соответствии с поступившей заявкой волонтёры могут купить и доставить на дом продукты питания, лекарства и товары первой необходимости, а также произвести оплату коммунальных платежей. При желании пенсионеры могут получить квалифицированную юридическую и психологическую помощь по телефону.
Добровольцы обеспечены средствами индивидуальной защиты, а передача продуктов и лекарств осуществляется бесконтактным способом.