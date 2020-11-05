К ветеранам идут волонтеры

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5 ноября 2020, 11:07 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

Около 460 ветеранов железнодорожных предприятий получили помощь от волонтёров Приволжской магистрали.

В период неблагоприятной эпидемической ситуации на Приволжской магистрали продолжается активная работа по оказанию помощи неработающим пенсионерам и ветеранам железнодорожного транспорта, находящимся на самоизоляции. С начала апреля волонтеры ПривЖД навестили около 460 человек, каждому их которых была оказана необходимая помощь.

Волонтёрскую деятельность в Саратове, Волгограде и Астрахани курируют три координационных центра. В них фиксируются поступающие заявки и определяется наиболее удобное время для приезда добровольцев.

В соответствии с поступившей заявкой волонтёры могут купить и доставить на дом продукты питания, лекарства и товары первой необходимости, а также произвести оплату коммунальных платежей. При желании пенсионеры могут получить квалифицированную юридическую и психологическую помощь по телефону.

Добровольцы обеспечены средствами индивидуальной защиты, а передача продуктов и лекарств осуществляется бесконтактным способом.