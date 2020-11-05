Для продолжения снижения заболеваемости дистанционку для 6-11 классов в Москве продлили на две недели

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5 ноября 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Дистанционное обучение для старшеклассников столичных школ продлено для дальнейшего снижения заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

«Последние две недели динамика вновь выявляемых случаев снизилась. Но в начале этой недели ситуация снова стала обостряться. Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций. Многие ребята хотят вернуться в классы. Это вполне понятно. Но в нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано. Поэтому дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов будет продлено еще на две недели - с 9 по 22 ноября 2020 года», - написал мэр.

Он напомнил, что уже три недели учащиеся 6-11 классов находятся на дистанционном режиме обучения. «За это время доля заразившихся ковидом среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое. Это значит, что они сами меньше болеют и меньше заражают своих близких. Наряду со строгим соблюдением масочного режима и переводом части офисных работников на удаленку дистанционное обучение помогает стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19», - добавил он.

Собянин отметил, что власти города постараются сделать все, чтобы «дистанционка не привела к ухудшению качества образования».