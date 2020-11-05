Два фельдшера бригады «скорой» погибли утром в ДТП в Пермском крае
5 ноября 2020, 09:40[ «Аргументы Недели» ]
Два фельдшера бригады скорой помощи, 42-летняя женщина и 38-летний мужчина, погибли 5 ноября утром в ДТП в Пермском крае. Около 9.00 в Ординском районе, около деревни Курилово, на 20 км дороги Голдыри-Орда-Октябрьский, столкнулись автомобиль скорой помощи и грузовой автомобиль "Хендай".
В результате ДТП погибли два фельдшера. Водители скорой и грузовика пострадали и были госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства ДТП. В район аварии направлены три бригады скорой медицинской помощи.
И.о. министра здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сообщает: "Мы понесли невосполнимую утрату — погибли два фельдшера бригады СМП: женщина 42 лет и мужчина 38 лет".
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