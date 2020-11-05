Митрополит Челябинский и Миасский освятил купола кафедрального собора

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5 ноября 2020, 09:01 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Их изготовили мастера из Трехгорнорного, монтажные работы начались сразу после освящения.

Освящение пяти куполов и крестов для Кафедрального собора Рождества Христова состоялось 4 ноября – в праздник Казанской иконы Божией Матери.

Молитвенный чин совершил митрополит Челябинский и Миасский Григорий. Церемонию посетил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Напомним, первый молебен на месте строительства состоялся 18 сентбря 2013 года, первую сваю в фундамент залили 25 декабря2014 года. Храм строится на пожертвования прихожан. Кафедральный собор находится у ледовой арены «Трактор».

Купола изготовлены из нержавейки, покрытой нитридом титана. Сразу после торжественной церемонии начался их монтаж. По сообщению пресс-службы Челябинской епархии, на работы уйдет около двух суток. Кафедральный собор будет самым высоким храмом Челябинска – после монтажа самого высокого креста его высота составит 69,5 метров.

Освящение куполов в Кафедральном соборе Рождества Христова