Митрополит Челябинский и Миасский освятил купола кафедрального собора
5 ноября 2020, 09:01[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Их изготовили мастера из Трехгорнорного, монтажные работы начались сразу после освящения.
Освящение пяти куполов и крестов для Кафедрального собора Рождества Христова состоялось 4 ноября – в праздник Казанской иконы Божией Матери.
Молитвенный чин совершил митрополит Челябинский и Миасский Григорий. Церемонию посетил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Напомним, первый молебен на месте строительства состоялся 18 сентбря 2013 года, первую сваю в фундамент залили 25 декабря2014 года. Храм строится на пожертвования прихожан. Кафедральный собор находится у ледовой арены «Трактор».
Купола изготовлены из нержавейки, покрытой нитридом титана. Сразу после торжественной церемонии начался их монтаж. По сообщению пресс-службы Челябинской епархии, на работы уйдет около двух суток. Кафедральный собор будет самым высоким храмом Челябинска – после монтажа самого высокого креста его высота составит 69,5 метров.
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