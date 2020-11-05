Сергунина рассказала о новом проекте Москвы в области искусственного интеллекта

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5 ноября 2020, 08:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Столичная интернет-платформа о цифровых решениях ICT.Moscow значительно расширила функционал базы знаний об искусственном интеллекте (ИИ), и теперь вся актуальная информация об этой активно развивающейся технологии доступна на одной площадке. Об этом сообщила пресс-служба департамента информационных технологий Москвы со ссылкой на слова заммэра Натальи Сергуниной.

«Проект запущен как часть информационной инфраструктуры Москвы для бизнес-сообщества и разработчиков программных продуктов. В том числе благодаря им наш город относят к мировым лидерам по внедрению современных решений. За продвинутыми технологиями - будущее мегаполисов. Чтобы и дальше повышать качество жизни, нужно стимулировать их развитие. Именно для этого в столице введен специальный правовой режим в области искусственного интеллекта», - сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, на ICT.Moscow рассказывается о новейших российских и международных практиках применения искусственного интеллекта. Таких материалов на портале опубликовано уже около 700, все они распределены по разделам: «Наука», «Ритейл и e-commerce», «Промышленность и энергетика», «Культура и искусство», «Образование», «Спорт», «Социальная сфера», «Логистика и транспорт», «Клиентское обслуживание» и другие. Отдельно выделен блок из 300 московских ИИ-решений. Кроме того, на портале ежедневно публикуются новости об искусственном интеллекте, актуальные вакансии, аналитика, анонсы отраслевых событий, датасеты (наборы данных) для разработчиков и другая полезная информация. Проект создан для того, чтобы помочь специалистам в поиске новых идей и сценариев применения искусственного интеллекта.

«Объединение такого функционала в рамках одной площадки позволит бизнесу получать самую актуальную информацию. Мы видим в этом прямой эффект. Теперь это не просто база знаний, а полноценный портал-навигатор по возможностям ИИ», - отметил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, чьи слова также приводятся в сообщении.