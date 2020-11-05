Синоптик Вильфанд предупредил о резком похолодании в регионах Центральной России
5 ноября 2020, 08:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, кокая погода ожидает россиян на следующей неделе. По его словам, в Центральную часть страны придет резкое похолодание, но снега пока не будет.
«До конца недели теплая погода, но уже в понедельник будет переходный день, а затем начинается перестройка атмосферных процессов, и центр европейской России оказывается в холодной части антициклона», - пояснил он.
Вильфанд отметил, что ночные температуры будут от – 2 до + 2, а дневные - от 4 до 6 градусов тепла: «То есть ночные понизятся сразу на семь-восемь градусов, а дневные - на четыре-шесть градусов». При этом неизвестно, как долго продлится такое похолодание в ЦФО, уточнил он. Синоптик добавил, что до середины следующей недели точно.
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