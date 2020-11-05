В Кемеровской области сотрудники мэрии Новокузнецка массово заболели коронавирусом

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5 ноября 2020, 08:07 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Кузнецов, фото с сайта администрации г. Новокузнецка

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в четверг, 5 ноября, сообщил о массовом заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19 сотрудников городской администрации. О вспышке заболеваемости ковидом в мэрии Новокузнецка Кузнецов сообщил в телеэфире программы "Утро с мэром".

По словам мэра, заболели "очень много сотрудников", "и очень много контактных". Как отметил Кузнецов, "чиновники тоже люди, сделанные тоже из такого же человеческого материала, поэтому тоже подвержены заражению".

Кузнецов также рассказал, что ситуация с наличием лекарств в аптеках находится на контроле.

По данным на утро 5 ноября, всего в Кемеровской области выявлено 16 412 случаев заражения коронавирусом. Умерли 257 человек, у которых был выявлен ковид. В настоящее время под наблюдением медиков находятся 5271 человек.