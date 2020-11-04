Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Свыше 30 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах САО

, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Свыше 30 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах САО
Фото: соцсети

Более 30 нарушителей масочного режима выявлено в торговых центрах севера Москвы в ходе рейдов 4 ноября. Об этом журналистам сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Антон Камнев. 

«Сегодня ОАТИ совместно с полицией проведено обследование торговых центров в северном административном округе. В результате обследования  составлено 34 протокола по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы», - сказал Антон Камнев. 

Он пояснил, что данная статья предусматривает штрафные санкции в размере 4 тыс. руб.

Инспектор уточнил, что рейды прошли в ТЦ «Водный», ТРЦ «XL» и ТК «Галерея Аэропорт».

ГБ

В мире

Российские военные в Армении применили систему «Красуха» против турецких дронов

Российские военные в Армении применили систему «Красуха» против турецких дронов

Российские военные, несущие службу на базе в армянском городе Гюмри, применили комплексы «Красуха-4» против турецких беспилотников Bayraktar TB2. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью