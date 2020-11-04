Свыше 30 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах САО

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4 ноября 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Более 30 нарушителей масочного режима выявлено в торговых центрах севера Москвы в ходе рейдов 4 ноября. Об этом журналистам сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Антон Камнев.

«Сегодня ОАТИ совместно с полицией проведено обследование торговых центров в северном административном округе. В результате обследования составлено 34 протокола по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы», - сказал Антон Камнев.

Он пояснил, что данная статья предусматривает штрафные санкции в размере 4 тыс. руб.

Инспектор уточнил, что рейды прошли в ТЦ «Водный», ТРЦ «XL» и ТК «Галерея Аэропорт».