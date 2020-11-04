Регионы УрФО получили предложения по страхованию лесов

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4 ноября 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Экологическое страхование лесов уже обсуждалось в Госдуме в 2017 году, но из-за недостатка финансирования не получило продолжения.

На днях предложение прозвучало на дискуссионной площадке «Уралпромэкспо» от члена экспертного совета при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, президента АНО «Уралпромэскпо» Юлии Корнеевой.

По ее словам, регионы УрФО могут стать пилотной площадкой по страхованию лесов.

«Со всеми специалистами мы разговаривали предварительно, и Рослесхоз, и департамент лесного хозяйства Уральского федерального округа всегда поддерживали нас, надеюсь, что в этот раз мы тоже найдем точки соприкосновения и запустим пилотный [проект] именно в УрФО», - цитирует Юлию Корнееву ТАСС.

Сообщается, что Юлия Корнеева уже принимала участие в создании такой системы в Крыму. К сожалению, работу временно приостановили по административным причинам. Заместитель главы администрации города Феодосии Наталия Коваленко отметила, что студенты Финансового университета при правительстве РФ под ее руководством смогли объединить зарубежный опыт и разработки российской системы лесного страхования. Эксперимент планировали провести на территории Северо-Западного федерального округа, но его пришлось приостановить.

Отметим, что страхование лесов поможет компенсировать убытки от лесных пожаров. Напомним, в этом году на территории УрФО произошло несколько крупных пожаров. В Челябинской области пострадали окрестности озера Тургояк и Ильменский заповедник, в Ханты-Мансийской автономном округе площадь лесных пожаров превысила 100 тысяч гектаров.