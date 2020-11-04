В Апшеронском районе высажено около 3,5 тысяч сеянцев дуба

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4 ноября 2020, 15:53 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В рамках Всероссийской акции «Сохраним лес!» в Апшеронском лесничестве, на территории, предоставленной в пользование для образовательных целей Апшеронскому лесхоз-техникуму, высажено около 3,5 тысячи сеянцев дуба черешчатого на площади 0,7 га. Также волонтёры, сотрудники лесной службы, студенты здесь заложили памятную аллею.

Участие в акции принял по поручению председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко первый заместитель председателя комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Андрей Булдин, также первый заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Александр Каинов.

По словам депутата Андрея Булдина, леса Краснодарского края являются одним из важнейших природных ресурсов региона. Однако на состояние лесов значительное влияние оказывает ряд отрицательных факторов. Одними из основных являются потери от пожаров, вредителей, болезней и незаконных рубок.

— В этой связи мероприятия по восстановлению лесов, в том числе в рамках подобных акций, необходимо проводить на регулярной основе. Профильный комитет Законодательного Собрания Краснодарского края безусловно поддерживает подобного рода инициативы и личным примером призывает принимать в них участие, – отметил Андрей Булдин.

Как известно, с августа по ноябрь в России проходит масштабная кампания по восстановлению лесов. Ознакомиться с локациями и зарегистрироваться на высадки можно на официальном сайте — СОХРАНИМЛЕС.РФ. Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии России, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке «Молодёжки ОНФ» в рамках национального проекта «Экология».

Цель акции – высадить 40 000 000 деревьев по всей стране и привлечь внимание широкой общественности к теме сохранения и восстановления лесов, особенно в регионах, наиболее пострадавших от лесных пожаров.