В пострадавшем от взрыва дома в Челябинске меняют окна

Аргументы Недели → Общество 13+

4 ноября 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Продолжается ликвидация последствий взрыва кислородной будки у городской больницы № 2.

Сегодня, 3 ноября, прошло очередное заседание штаба по ликвидации ЧП под председательством вице-мэра Александра Астахова. Стало известно, что в наиболее пострадавшем от взрыва соседнего дома полностью выполнено внутриквартирное остекление – заменено 55 оконных блоков.

В четырех квартирах идет ремонт, их жильцы также получили материальную компенсацию. Оконные блоки будут восстановлены и в подъездах.

Заменены окна и в городской больнице, здесь идут строительные работы. Планируется, что на восстановление медучреждения потребуется не менее трех недель. Как сообщали «Аргументы недели», губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в больнице больше не будет лечить больных с коронавирусной инфекцией, она вернется к плановой работе. 12 ноября первых пациентов примет инфекционная больница в Малой Сосновке, которую возвели за рекордно короткие сроки – первая свая в фундамент была забита 21 августа.