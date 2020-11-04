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ТРЦ «Ереван Плаза» грозит закрытие за нарушения мер профилактики COVID-19

, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]

ТРЦ «Ереван Плаза» грозит закрытие за нарушения мер профилактики COVID-19
Фото: соцсети

Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в ТРЦ «Ереван Плаза», по решению суда торговый центр могут закрыть на 90 суток. Об этом журналистам сообщила главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Елена Калугина.

"Сегодня было проведено мониторинговое обследование торгово-развлекательного центра "Ереван Плаза" на улице Большая Тульская, дом 13. При проведении обследования выявлены следующие нарушения: в части помещений торгового центра отсутствовала разметка для социального дистанцирования, в частности в галерее торгового центра, в санузлах и лифтах. Не осуществляется контроль за соблюдением масочного режима среди посетителей, часть посетителей находилась без масок. Выявлены нарушения дезинфеционного режима. Указанные нарушения не позволяют проводить профилактику острых рестираторных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции. Также на момент обследования не представлена информация о проведении очистки системы вентиляции. Она будет запрошена позднее",- сказала она.

Елена Калугина отметила, что за данные  нарушения предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ в размере до 500 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности по решению суда на срок до 90 суток.

ГБ

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