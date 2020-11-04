Челябинскую область отметили за содействие с некоммерческими организациями

Аргументы Недели → Общество 13+

4 ноября 2020, 10:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Торжественная церемония премии «Мой проект – моей стране!» состоялась 3 ноября.

Организатором конкурса выступила Общественная палата РФ. Ведущими торжественной церемонии стали Эвелина Бледанс и Радион Газманов. В торжественной церемонии вручения премии приняла участие первый вице-губернатор Ирина Гех.

Конкурс «Мой проект – моей стране!» Общественная палата проводит ежегодно. Его цель – выявление лучших практик в социальной сфере. В этом году в лидеры вышли три региона: Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Челябинская область. Южноуральцы стали победителями в номинации «За взаимодействие с НКО».

Награду Ирине Гехт вручила Елена Тополева-Солдунова – председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке СО НКО, директор «Агентства социальной информации».

По словам Ирины Гехт, ей было очень приятно получить эту награду.

«Когда ты сам вырос из общественников и пришёл во власть, ощущение того, что власть не может жить без третьего сектора — очевидно», – сказала Ирина Гехт.