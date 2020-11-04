Мнение: Положение с латвийским образованием печальное: учителя бастуют, школы закрывают

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4 ноября 2020, 08:49 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

В Латвии было много разных министров образования – хорошие, плохие, сильные, слабые, но нынешний министр Илга Шуплинска просто уникальна в своем роде. Такого мнения придерживается латвийский публицист Марис Краутманис.

«Ее высокомерие, абсолютное нежелание искать компромисс с отраслевым профсоюзом, враждебное, конфликтное отношение к руководимой отрасли – это что-то доселе невиданное. Конечно, от того, что она не разговаривает, не слышит, игнорирует собеседника – земля не разверзнется. Профсоюз работников образования и науки может сколько угодно требовать ее отставки – она и ухом не поведет, и, конечно, никуда не уйдет. Однако, такие вещи не остаются без последствий: в какой-то момент Новой консервативной партии (г-жа Шуплинска состоит в этой партии) это администрирование вернется бумерангом и ударит по рейтингам, а позднее по результатам выборов».

Что думают латвийцы о работе министра образования?

Просто мнение: «Мне кажется, что все это высокомерие, нежелание говорить и отсутствие дипломатии – попытки скрыть свою некомпетентность. Видимо, характер тоже играет роль. Можно не быть большим специалистом, а просто посмотреть на ее фото… Хочется убежать, а не разговаривать с ней. Смурное, отталкивающее лицо».

Анда: «Понятно, что лидирующие партии «посадили» на места своих людей, которые «нужны» партии. И тут о профессионализме говорить не стоит. Нужные люди. Ничего особенного. Просто не компетентная, грубая женщина».

Валдис: «Новая консервативная партия, куда «входит» Шуплинска, показала себя. Рейтинги хуже и хуже. Я думаю, что на следующие выборы у них ситуация будет плачевная. Зазывать будут, но кто им поверит? Сейчас положение с латвийским образованием, увы, печальное: учителя бастуют, школы закрывают. Следует набраться терпения! Когда это, простите, бездарное правительство покинет нас».