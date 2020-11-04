Министр здравоохранения Латвии: Все «инфекционные койки» заняты

Если и далее коронавирус будет «бушевать» в Латвии, то есть вероятность, что больные не смогут попасть в больницу. Просто не будет коек.
Для системы здравоохранения Латвии было бы критично, если количество больных (госпитализированных) с коронавирусом превысило бы 500. Об этом заявила на заседании правительства министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле.
В латвийских больницах имеется 250 «инфекционных коек». И они все заняты.
По мнению министра, следующий шаг – «безболезненная перестройка». Удвоить количество нужных коек.
Но есть и еще проблема – медицинский персонал. Многие медики находятся на карантине или в самоизоляции.
«Принимая решение о введении следующей степени ограничений, мы учитываем несколько факторов, но не можем назвать точную цифру. И не потому, что что-то скрываем, но это зависит от количества острых пациентов и медицинского персонала», -заявила министр.
А как же деньги, которые ЕС выделил Латвии на борьбу с коронавирусом? Миллионы, миллионы… А речь идет о нехватке медицинского персонала и о 500 коек!!!??? Нет слов!