Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем народного единства

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4 ноября 2020, 08:25 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

4 ноября в России отмечают День народного единства. Глава Челябинской области Алексей Текслер в праздничном поздравлении отметил, что жителям Южного Урала этот праздник особо близок и понятен, ведь история края объединила множество самых разных культурных традиций, укладов и обычаев.

«Мы всегда умели сплотиться ради общего дела, вместе добиться цели, в случае опасности единым фронтом встать на защиту Родины», – говорится в поздравлении.

Также губернатор подчеркнул, что в этом году россияне, проголосовав за поправки в Конституцию, закрепили в ней тезис о преемственности в развитии Российского государства и признании исторически сложившегося государственного единства.

«Эта связь с историей, с мудростью прошлых поколений дает нам основу для дальнейшего развития. Движение вперед не дается легко. Но я верю, что вместе нам по плечу любые задачи, будь то в экономике, социально-культурной сфере, оборонном комплексе. Желаю вам, дорогие земляки, успехов во всем, крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях. С праздником, с Днем народного единства!», – сказал Алексей Текслер.