Спасительница: православные отмечают день Казанской иконы Божией Матери

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4 ноября 2020, 08:30 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Собор Казанской Божией Матери в Санкт-Петербурге, фото автора

Казанская икона Божией Матери – одна из самых почитаемых у православных. Еще ее называют Спасительница: не раз этот светлый лик отводил беду от российских земель.

День Казанской иконы Божией Матери празднуется дважды: 21 июля и 4 ноября.

4 ноября церковь чтит память иконы в знак благодарности за изгнание поляков с русской земли. А еще называют ее Казанская осенняя.

Праздничная служба

У православных образ Казанской Божией Матери всегда считался покровителем женщин, детей и молодоженов. Почему же детей? Но именно девочка указала, где находится этой светлый лик… Он ей приснился во сне. Почему женщин? А мать этой девочки обратилась к казанскому Владыке и ее нашли на месте пожарища.

Почему благословляют именно этой иконой молодых?

Да потому, что их жизнь тогда будет счастливой. Казанская икона Божией Матери считается покровительницей семьи.

Как празднуют этот светлый день?

Очередь к иконе

Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии православного священника, протоиерея Николая (приход Литвы): «Это одна из самых почитаемых икон. Спасительница. К ней принято всегда обращаться. Молиться. Я бы посоветовал с утра сходить на службу в храм. И провести этот день в благодарности и спокойствии. Подумать о своей жизни, душе, помолиться. Прожить этот день в любви, спокойствии».

А еще в народе говорили, что если утро 4 ноября будет дождливое или туманное, то теплая погода еще постоит. «Что Казанская покажет, то зима и скажет».

В этот день принято было желать только добра людям, принимать гостей и находиться дома. Все путешествия откладывались: наши предки верили, что если в этот день отправиться в дальние страны, то придется очень долго возвращаться домой.

С Праздником, Православные!