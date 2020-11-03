Путин принял участие в церемонии поднятия государственного флага РФ на новом ледоколе «Виктор Черномырдин»

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3 ноября 2020, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин, фото с сайта Кремля

Владимир Путин 3 ноября принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага Российской Федерации на новом линейном дизельном ледоколе «Виктор Черномырдин».

Президент ознакомился с системами управления ледокола, осмотрел стенды с информацией о перспективах развития морской логистики в Балтийском море.

Путин отметил, что ледокол, самый мощный в мире, назван именем выдающегося соотечественника Виктора Степановича Черномырдина, - сообщила пресс-служба Кремля. «Виктор Степанович ушёл из жизни ровно 10 лет назад. Он был действительно руководителем, политиком государственного и без всякого преувеличения исторического масштаба, ярким и сильным человеком, настоящим тружеником, созидателем. Он брал на себя ответственность и делал дело, стремился во всём служить нашей стране и нашему народу», - сказал российский лидер.

«Виктор Черномырдин» является самым большим в мире ледоколом с дизель-электрической установкой, обладает высоким ледовым классом Icebreaker8 – может двигаться в сплошном ледяном поле толщиной до двух метров. Оснащён двумя вертолётными площадками, может не только обеспечивать ледокольные проводки, но и участвовать в научных экспедициях, перевозить контейнеры и опасные грузы.