Мишустин составил список «неуспевающих». В правительстве отчитались, как выполняются распоряжения президента. Получилось не очень

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3 ноября 2020, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: картина Решетникова "Опять двойка"

Оказывается, в нынешнем кабинете министров очень много «неуспевающих» учеников, с которыми и решил бороться премьер Мишустин. Он поручил вести таблицу тех, кто систематически нет, не пропускает занятия, а совершенно не торопится исполнять путинские наказы.

Первые результаты чиновники получили уже в конце октября, где черным по белому было написано, сколько распоряжений президента они проигнорировали. На третьем месте по неуспеваемости оказалась Татьяна Голикова, которая умудрилась просрочить 58% поручений. И все они касались каждого россиянина, потому что речь шла о соцполитике, борьбе с коронавирусом и пенсиях. Татьяну Алексеевну пожурили, но людям от этого легче как-то не стало.

Вице-премьер по ВПК Юрий Борисов — на "почетном" втором месте. Он не выполнил 66% распоряжений. А за ним идет Виктория Абрамченко, которая занимается вопросами сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости. Тут показатели вообще «крутые» - чиновница забила на 95% всех порученных ей задач.

В целом по ведомствам: в антилидерах Минфин (73%) и Минэкономразвития (71%), а также Минтранс (76%). Но вместо того, чтобы броситься «подчищать хвосты» по поручениям, чиновники пишут объяснительные, почему они ну никак не могли выполнить поручения президента. Выглядит это не очень убедительно. А большинство вообще отмалчивается, сообщает канал «Baza».