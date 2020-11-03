В Подмосковье умерла женщина, которую без диагноза положили в палату к коронавирусным больным. Ее дочь обратилась в СК

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3 ноября 2020, 21:07 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье женщину без подтверждения диагноза положили в палату к коронавирусным больным. В инфекционном отделении она умерла, а ее дочь обратилась в Следственный комитет.

69-летнюю Веру Ганяхину забрали на скорой помощи с приступом аритмии. На КТ обнаружилась пневмония и отек легких. Понять, является ли это следствием ковида, медики так и не смогли, но от греха подальше положили старушку с больным сердцем и сахарным диабетом в красную зону областной больницы.

Тест на коронавирус ей сделали лишь через 5 дней после госпитализации, и результат был отрицательным. Тем не менее, состояние пациентки стало серьезно ухудшаться, врач развела руками: наверное, всё-таки заразилась. Дальше — реанимация и смерть.

«Видя, что у моей мамы имеется кардиогенный отек, вызванный сердечной недостаточностью, лечащий врач оставила её в инфекционном отделении, не изолировав от других больных до взятия ПЦР-мазка и получения результата анализа. Кардиолог подошел к ней только через 2 дня после госпитализации», - возмущается дочь погибшей Светлана. Девушка обвиняет врачей в халатности и, как пишет канал «Readovka», она намерена добиваться справедливости в соответствующих органах.