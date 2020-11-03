Как обмануть всех в СИЗО и поменяться местами с арестантом? Два месяца мужчина отбывал срок за приятеля

Аргументы Недели → Общество 13+

3 ноября 2020, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]

Что делать, если ты должен много денег, а твой кредитор оказался в тюрьме. Радоваться неожиданной отсрочке платежа? А вот и нет - пойти посидеть вместо него в кутузке и поесть тюремной баланды. В Ростове-на-Дону раскрылась афера, в которой мужчина 2 месяца отбывал тюремный срок вместо своего приятеля, которому проиграл в карты.

История началась еще зимой. Александр Погребняков, промышлявший подрывами банкоматов, оказался на время следствия в СИЗО. Тут он и вспомнил о своем приятеле-должнике Антоне Давкове. А спустя неделю он уже пришел к арестанту под видом адвоката с фальшивым удостоверением, в очках и парике. Быстро поменявшись местами и переодевшись, преступник спокойно покинул СИЗО. А Давков же остался в изоляторе, оплачивая таким образом свой карточный долг.

Несколько месяцев никто даже не замечал подмены, пока сам Погребняков в очередной раз неудачно подорвал банкомат и снова не оказался в полиции. Тут-то обман и раскрылся. Теперь Давкову, как пишет «Коммерсант», суд назначил уже собственное, а не карточное наказание – 2 года в колонии-поселении. Погребняков ответит за все взорванные банкоматы, а охранник ФСИН, которого развели картежники-конспираторы, тоже под следствием - за халатность.