Ксения Собчак обвинила Хабиба и прочих радикальных мусульман в терактах в Вене и во Франции

Аргументы Недели → Общество 13+

3 ноября 2020, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Ксения Собчак считает, что все радикально настроенные мусульмане, которые в своих социальных сетях призывали ответить насилием Макрону, несут моральную ответственность за теракт в Вене.

«То, что происходило вчера в Вене, когда по улицам европейской столицы с криками «Аллаху Акбар» носятся террористы с автоматами и стреляют в людей, то что происходило во Франции- это немыслимо. Это позорит и нормальных законопослушных мусульман, и всех тех, кто считал и считает, что политика «умиротворения агрессора» может сработать. Мы должны отстаивать наше представление о цивилизации, о мире, иначе этот мир просто разрушат», - написала телеведущая на своей странице в Instagram.

Так же Собчак обратилась к Хабибу и всем тем, кто сыпал угрозами в ее адрес, когда она «защищала принципы свободы и цивилизованного общества». «И теперь вопрос к Хабибу и прочим, кто размещал призывы «обезобразить» лицо Макрона с подошвой на лице, кто писал мне и моей семье угрозы просто за высказанное мнение - вы разве этого хотели? Вы осознаете свою ответственность перед аудиторией? Спровоцировать исламистов- экстремистов устроить кровавый террор оказалось очень легко. Разрушить, убить, изуродовать вообще легче чем родить, создать и украсить», - уверена Ксения.

«Все, что произошло в Вене не имеет никакого отношения к вере, это терроризм, который прикрывается религией», «Не нравится карикатура – нарисуй свою. За слова убивать нельзя. За мысли и идеи тоже. Это средневековая дикость», «Интересно, как ответит Хабиб. Ставлю на его победу удушающим или болевым приемом», - комментируют слова экс-кандидата в президенты подписчики.