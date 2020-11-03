«Бабка-ведьма наслала на него бесов», родители устроили обряд экзорцизма над 10-летним сыном, чтобы изгнать из него дьявола

Аргументы Недели → Общество 13+

3 ноября 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]

В деревне под Волгоградом излишне религиозное семейство решило, что в их 10-летнего сына вселился бес. То ли и правда гиперактивность ребенка родители приняли за «проделки нечистого», то ли просто решили на этом заработать.

Некоторые односельчане называют их аферистами, мол сами нигде не работают и при этом собирают деньги на «лечение» сына. Тем не менее, слухи о мальчике, в которого вселилась «бесовская сила», ходили по деревне давно. Говорят, семья летом получила посылку от свекрови с демонами внутри. Пожилую женщину семья считает ведьмой.

«Мой сын сообщил, что она продала душу дьяволу 10 лет назад, и рассказал подробности убийства своей прабабушки, о котором не знал. На вопрос "Почему?" устами ребенка было сказано: "Мне нужны ваши души". Мы читаем молитвы, но это не помогает», цитирует издание "Подъем" мать семейства-экзорцистов.

Из-за игрушек свекрови в ребенка вселились демоны, считают родители, по квартире начали летать предметы. «Я посоветовал им в храм ходить, дом им освятил, и как бы всё прекратилось», — рассказал местный батюшка. Но родители решили, что «одержимость» не прошла, а церкви в очередной раз «отказались изгонять демона». И родители сами провели сеанс экзорцизма: ребенка душили, заламывали ему руки, принудительно кормили чесноком, потому что бесы «не любят чеснока» и поливали «святой водой».

Доморощенный ритуал изгнания дьявола родители снимали на видео и эти кадры унижения они сами же и передали журналистам. Теперь этот ролик внимательно изучают полиция и органы опеки. В семье «экзорцистов» растет еще один ребенок, девочке три года, и она присутствовала при «обряде».