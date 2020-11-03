Депутат МГД Козлов: Дистанционное голосование на выборах в Госдуму можно провести с помощью московской платформы

Депутат отметил, что технология уже проверена - ее эффективность была оценена во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ, а потом на довыборах муниципальных депутатов в Бабушкинском районе и в Марьино.



«На территории Москвы может быть использована наша платформа, мы собираемся предложить это в Центризбиркоме. Система полностью готова. Использование для Москвы собственной платформы снизит нагрузку на федеральную. В столице одновременно будет голосовать большое количество избирателей, мы это учитываем», - добавил Александр Козлов.



По его словам, москвичи уже хорошо знакомы с платформой, поэтому ее использование не вызовет никаких трудностей. «Наша система не только опробована на практике, есть и законодательное обеспечение», - ззаключил Александр Козлов.



Первый эксперимент с дистанционным голосованием прошел в Москве в сентябре 2019 года при выборах депутатов Мосгордумы - тогда в эксперименте участвовало три избирательных округа.



Кроме того, до 1 марта 2021 года планируется завершить разработку специального мобильного приложения для наблюдателей за ходом голосования в столице и коммуникации между ними, Общественным штабом по контролю и наблюдению за выборами в Москве и избиркомами. Приложение «Мобильный избиратель» будут использовать на выборах депутатов Госдумы в 2021 году. Оно должно включать в себя интерактивную карту для нанесения информации о нарушениях в ходе избирательного процесса.



В Единый день голосования в 2021 году москвичи будут голосовать сразу на выборах трех уровней: депутатов Государственной думы, довыборах депутатов Московской городской думы (после смерти Николая Губенко вакантен мандат по 37 избирательному округу), а также на выборах муниципальных депутатов района Щукино.