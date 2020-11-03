Российская туристка умерла в больнице в Турции

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3 ноября 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Туристка из России Тамара Зерюнова умерла в больнице в Турции. 74-летняя россиянка отдыхала в Аланье. Во время купания в море женщине стало плохо. Очевидцы происшествия помогли пенсионерке выбраться из моря. Сотрудники отеля вызвали "скорую помощь". Зерюнову госпитализировали в Анталью.

В госпитале врачи боролись за жизнь россиянки. Но она скончалась. После расследования прокуратуры тело было отправлено в институт судебной медицины в Анталье для вскрытия.

О гибели второго туриста из России за последние дни в Турции стало известно во вторник, 3 ноября. Прогулочное судно "Баба Селяви" ранее сегодня вышло в море с туристами у берегов Аланьи. Судно налетело на подводные скалы примерно в 50 м от берега и перевернулось. В результате инцидента погиб 37-летний россиянин. Погиб Данияр Мухитов, директор одной из школ Татарстана для детей с ограниченными возможностями.