Правительство Латвии может объявить о ЧС в стране

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3 ноября 2020, 17:19 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Правительство Латвии может объявить о чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Это может произойти уже в конце недели.

Если Совет по управлению кризисом решит готовится к введению ЧС, то она может уже начаться в конце этой недели.

Сегодня, 3 ноября, Кабинет министров Латвии и Совет по управлению кризисом проведут внеочередное заседание, чтобы оценить эпидемиологическую ситуацию в стране, и решить, объявлять ли ЧС.

Например, в соседней Литве ситуация с коронавирусос только ухудшается: все больше и больше больных. Возможно, правительство Литвы уже 4 ноября объявит карантин.

«Конечно, хотелось бы избежать таких мер, но мы прислушиваемся к мнению врачей. Выбора нет. С 4 ноября правительство Литвы предложит ввести общий карантин», -заявил премьер Литвы Саулюс Сквернялис.

Президент Латвии Эгилс Левитс считает, что в Латвии следует ввести более строгие меры в борьбе с коронавирусом:

«Очевидно, на какое-то время нужно будет ввести более строгие меры. А когда через пару недель они подействуют, можно будет немного ослабить вожжи».

До сих пор Латвия, по мнению президента г-на Левитса, справлялась с ограничениями Covid-19, а это значит, что прежняя политика была правильной.

За прошедшие сутки в Латвии выявлен 171 новый случай, два человека умерло.