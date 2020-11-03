В соцсетях пишут о скопившихся трупах в подвале облбольницы в Самаре. Минздрав начал проверку
3 ноября 2020, 16:59[ «Аргументы Недели» ]
В социальных сетях была распространена фотография, на которой запечатлена вереница больничных каталок с телами людей. Автор снимка написал, что фото было сделано в подвале больницы им. Середавина в Самаре, при которой открыт крупнейший в регионе госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом.
Министерство здравоохранения Самарской области начало проверку после появившейся в соцсетях публикации о скопившихся трупах в подвале этой больницы.
В настоящее время специалисты проводят проверку. По данным представителей Минздрава, в больнице им. Середавина после констатации смерти тела умерших помещаются в холодильные камеры, расположенные в подвале, откуда затем транспортируются в патологоанатомическое отделение. Отделение больницы работает в штатном режиме, задержек с проведением вскрытий нет.
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