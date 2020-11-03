Почти 70 «безмасочников» выявили 3 ноября в торговых центрах САО
3 ноября 2020, 16:21[ «Аргументы Недели» ]
Почти 70 нарушителей масочного режима выявлено в торговых центрах севера Москвы в ходе рейдов 3 ноября. Об этом журналистам сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Антон Камнев.
«Сегодня ОАТИ совместно с полицией проведено обследование торговых центров в северном административном округе. В результате обследования выявлено 67 нарушений и соответсвенно составлено 67 протоколов по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы», - сказал Антон Камнев.
Он пояснил, что данная статья предусматривает штрафные санкции в размере 4 тыс. руб.
Инспектор уточнил, что рейды прошли в ТЦ «Водный», ТРЦ «Речной» и ТК «Галерея Аэропорт».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.