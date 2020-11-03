Раймонд Паулс получил японскую государственную награду
3 ноября 2020, 17:29[ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
Сегодня, 3 ноября, латвийский Маэстро Раймонд Паулс получил японскую государственную награду эпохи Рэйва. Латвийскому композитору вручили Орден Восходящего солнца.
За что же Маэстро получил Орден?
Награда вручена за вклад в укрепление культурных связей Латвии и Японии посредством музыки. Раймонд Паулс – известный музыкант, композитор не только в Латвии, но и в Японии. Его песню «Миллион алых роз» исполняли многие японские певцы. И вот награда нашла латвийского композитора.
Раймонда Паулса поздравил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс:
«Поздравляем композитора Раймонда Паулса с высокой государственной наградой Японии – Орденом Восходящего Солнца» Преисполнен радости за оценку его таланта и вклад в мировую культуру», - прокомментировал награду композитора глава МИД Латвии.
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