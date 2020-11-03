Хабаровский ОНФ просит мэрию объяснить, зачем та покупает фотоаппарат за 500 тыс

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3 ноября 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Сегодня Хабаровское РО ОНФ направило письмо в адрес мэра города Хабаровска с просьбой обосновать необходимость покупки дорогостоящего фотооборудования для нужд пресс-службы городской администрации.

Запрос направлен на основании многочисленных публикаций в СМИ - журналисты обратили внимание на информацию, размещенную на сайте госзакупок, где указано, что администрация Хабаровска объявила аукцион на приобретение фотоаппарата и комплектующих, а заявленная стартовая стоимость техники – 561 700,61 рубля (39 070,67 руб. за сам аппарат плюс 222 630 руб. за макрообъектив).

- Мы просим обоснования необходимости этой покупки в связи с тем, что сегодняшняя сложная эпидемиологическая ситуация – в городе и крае – предполагает траты бюджетных средств на более актуальные нужды жителей. Эти деньги, например, можно было бы направить на приобретение масок и иных средств индивидуальной защиты для населения, которые могли бы действительно спасти чью-то жизнь. Ответ мы надеемся получить в ближайшее время. Отмечу, что то обоснование необходимости покупки такой дорогой техники, которое дали в пресс-службе хабаровской городской администрации, не соответствует реалиям тех нужд, которые испытывают сегодня хабаровчане, - сообщил глава исполкома ХРО ОНФ Юрий Рошка.

Напомним, что в пресс-службе администрации краевой столицы указали, что для видеороликов и фото, которые делают сотрудники мэрии, нужен «хороший объектив, который долгие годы будет работать».

Ранее "Аргументы недели" сообщали о том, что хабаровская мэрия истратила 1,3 млн рублей городского бюджета на календари, в необходимости которых тут же засомневались хабаровчане – ведь календари имеются в каждом смартфоне, а смартфоны – у каждого чиновника.