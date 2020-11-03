Сергунина пригласила молодежь к участию в краудсорсинг-проекте «Зачетная Москва»

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3 ноября 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Принять участие в краудсорсинг-проекте по развитию приложения «Зачетная Москва» москвичи смогут с 3 по 11 ноября, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 3 по 11 ноября москвичи смогут принять участие в краудсорсинг-проекте по развитию мобильного приложения «Зачетная Москва». До 6 ноября можно будет присылать идеи, до 8 ноября эксперты отберут лучшие, а затем, с 9 по 11 ноября, за них проголосуют сами пользователи. Уже сейчас для участия в краудсорсинг-проекте зарегистрировались более 10 тыс. человек», - говорится в сообщении.

Как уточняется, платформа crowd.mos.ru появилась в 2014 году, за шесть лет ее пользователями стали более 200 тыс. человек, которые предложили свыше 100 тыс. идей, из них для реализации отобрали больше 4 тыс., более 2 тыс. уже реализовано. Москвичи участвовали в проектах «Мой парк», «Московские библиотеки», «Культурные центры. Будущее», «Музеи Москвы», «Электронный дом», «Мой офис госуслуг» и других.

«Зачетная Москва» - городское приложение для студентов, которое было запущено в ноябре 2019 года. За год у молодежи наверняка накопилось достаточно идей, как его улучшить. Предлагаем всем желающим поделиться своим мнением. Выбранные экспертами и пользователями предложения будут реализованы», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что этой осенью на платформе появился раздел, где можно предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры.

«В нем шесть направлений: социальная сфера, организация дорожного движения, благоустройство парков, дворов, пешеходных зон и общегородских пространств. Пользователи «Зачетной Москвы» могут оперативно узнавать о самых интересных образовательных мероприятиях в городе, фестивалях, выставках, квизах. Курирует разработку приложения департамент информационных технологий Москвы совместно с городским комитетом общественных связей и молодежной политики», - сказано в сообщении.