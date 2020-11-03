Собянин: В бюджете на 2021 год доля социальных расходов превысит 56%

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3 ноября 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Социальные расходы бюджета в 2021 году составят 1,8 трлн руб. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города под председательством мэра Москвы Сергея Собянина.

«Проект бюджета на 2021-2023 годов обеспечивает безусловное выполнение всех действующих социальных обязательств перед москвичами, а также финансирование дополнительных расходов, необходимых для преодоления негативных последствий пандемии COVID-19. При отсутствии роста общего объема расходов по сравнению с 2020 годом объем и доля социальных расходов в бюджете на 2021 год будут ощутимо увеличены. Социальные расходы составят более 56% расходов городского бюджета или порядка 1,8 трлн руб., увеличившись более чем на 90 млрд руб. по сравнению с бюджетом на 2020 год», - говорится в тексте.

Уточняется, что с учетом оплаты медицинской помощи из Фонда ОМС финансирование социальных расходов в 2021 году составит порядка 2,1 трлн руб.