Депутат МГД Головченко: Нужно, чтобы эквайринг при использовании карты «Мир» был более выгодным

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3 ноября 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Эквайринг со ставкой 1% поддержит бизнес, но требует обсуждения. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко, комментируя соответствующее предложение уполномоченного по защите прав предпринимателей по городу Москве Татьяны Минеевой.

«Инициатива может положительно сказаться на работе бизнеса, однако она требует тщательной проработки и широкого экспертного обсуждения с участием предпринимателей, представителей банковского сектора и специалистов в области экономики, ведь речь идет о поддержке бизнеса в условиях кризиса», - сказал Валерий Головченко.

Такая мера, по словам парламентария, может сделать платежи по банковским картам более выгодными для предпринимателей и, как следствие, более распространенными.

«Сейчас мы видим некоторое расхождение интересов покупателя и продавца: в современном мире мало кто носит с собой крупные суммы наличными, все предпочитают платить картами, но продавцу не всегда это выгодно. Сейчас, когда из-за кризиса средний чек в магазинах и ресторанах и без того снизился, комиссия серьезно ударяет по продавцам. Приемлемый порог эквайринга мог бы решить эту проблему», - отметил Валерий Головченко.

Он объяснил, что эквайринг – это вся совокупность услуг, которые позволяют предприятию принимать платежи банковскими картами: сюда входит и обслуживание платежного терминала, и обработка данных клиента, и контроль за банковским счетом, куда поступает выручка. Эквайринг обеспечивает быструю передачу средств из того банка, которым выпущена карта клиента, в тот, который обслуживает счет предприятия.

«Для поддержки бизнеса в период пандемии Банк России устанавливал предельный размер ставки комиссии эквайринга для интернет-магазинов в 1% с 15 апреля по 30 сентября 2020 года, а также для медицинских услуг: 1% с 1 июня по 30 сентября. Сейчас речь идет о том, чтобы закрепить ставку в 1% на постоянной основе, сохранив тем самым меры поддержки бизнеса», - пояснил депутат.

По мнению Валерия Головченко, нельзя игнорировать тренды современного мира, в котором безналичные платежи стали нормой, однако нужно задуматься о том, чтобы такая форма оплаты была максимально удобна и продавцу, и банку, и покупателю. Кроме того, депутат подчеркнул, что выгодный эквайринг может стать возможностью стимулировать использование национальной платежной системы «Мир».

«Нам нужно договариваться о том, чтобы эквайринг при использовании карты «Мир» был более выгодным, на особых условиях. Это пойдет на пользу и предпринимателям, и покупателям, и национальной платежной системе. Вообще эквайринг увеличивает объем продаж и позволяет не потерять клиентов: в условиях современного мира многие готовы отказаться от покупок в конкретном магазине или кафе, если там нельзя заплатить картой. Сегодня многие, особенно молодые люди, даже не носят с собой сами пластиковые карты, ведь набирает популярность тенденция оплаты с помощью специального приложения на смартфонах. И, кстати, Москва в этом направлении ушла дальше зарубежья: в большинстве европейских стран ресторан или магазины, где оплата принимается только наличными – обычное дело, и ни у кого это не вызывает недоумения или возмущения», - отмечает Валерий Головченко.

Также парламентарий отметил, что при безналичных расчетах снижается риск мошенничества, ведь невозможно принести в магазин фальшивые деньги, а еще предприятие экономит на оплате инкассации.

«Однако мы не можем игнорировать и проблемы. Например, если возникают технические трудности, то принять оплату невозможно. Кроме того, деньги поступают на счет продавца не моментально, иногда проходит до трех дней. Каждое предприятие само решает, нужен ли эквайринг, а задача города – поддержать бизнес», - заключил депутат.