Южноуральских медиков поблагодарили за борьбу с коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

3 ноября 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил им почетные грамоты и благодарности президента Владимира Путина.

Торжественная церемония прошла сегодня, 3 ноября, в правительстве области. Награды за высокий профессионализм получили главные врачи, заведующие отделений, фельдшеры и медицинские сестры.

Алексей Текслер поблагодарил медиков за высокий профессионализм и стойкость, он отметил, что основная нагрузка легла на плечи врачей. Именно эти люди работают без сна и отдыха.

«Последний случай в городской больнице №2 показал, что вы и ваши коллеги слаженно даже в труднейших условиях ЧС не растерялись и спасли всех больных, своевременно их вывели больных из здания. Инфекция COVID-19 уже унесла жизни ваших коллег, мы помним каждого поименно и чтим их как героев. Пульмонологи, инфекционисты, терапевты, акушеры, реаниматологи, анестезиологи, медсестры, фельдшеры и многие другие медицинские работники – вот, кем мы по-настоящему сегодня гордимся», - сказал губернатор.