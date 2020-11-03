О «невидимках»: как хабаровские бездомные переживают пандемию

Аргументы Недели → Общество 13+

3 ноября 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Люди, которых обычно принято не замечать, сегодня видятся обществу особенной угрозой. Речь идет о бездомных – в период пандемии коронавирусной инфекции, когда в городах вводятся масочные режимы, обязательное полутораметровое дистанцирование и другие меры борьбы с распространением заболевания, бездомные в очередной раз остаются «за бортом». В Хабаровском крае, например, только теперь решили начать выдавать им маски – когда эпидемиологическая ситуация в регионе стала совсем плачевной, а улучшения или хотя бы стабилизации ее не видно и на горизонте.

Директор некоммерческого фонда «Процветание» Иван Маньковский рассказал, что с июня в его приюты – Дом-интернат для престарелых и инвалидов в селе Петропавловка и пункт временного пребывания в Виноградовке – начали поступать уже переболевшие коронавирусом бездомные. Сейчас, когда и плановая медицинская помощь в крае приостановлена, проблема обострилась куда сильнее.

- Иван Иванович, расскажите, у вас в приютах были вспышки коронавируса?

- У нас случаев заражений не было, из больниц мы забирали тех, кто переболел ковидом. Надо сказать, что людей и так боятся, а тут еще и переболевшие… Бездомные, бродяги – они же разносчики. К тому же в больницу не идут. Они переносят болезнь на ногах. Заражают друг друга, идут в общественные места просить милостыню. Так коронавирус и передается.

- А на какую медицинскую помощь сегодня могут рассчитывать ваши потенциальные подопечные, бездомные?

- Сейчас ведь никакая помощь не осуществляется вообще! Скорая помощь не хочет забирать! Очень большие проблемы в этом плане. Бездомные подвержены коронавирусу больше других – они бывают в общественных местах, находятся в контакте с такими же переносчиками и распространяют инфекцию дальше, по городу. Если с улицы еще кого-то забирают медики, то вот, например, люди, которые у меня находятся, и которые должны получать медицинскую помощь, с этим, конечно, очень сложно. Мы своим подопечным, отмечу, прививки от гриппа поставили.

- Я знаю, что у вас живут те, кто попал в не просто сложную ситуацию, а действительно, можно сказать, безвыходную. Среди них люди с совсем слабым здоровьем. Неужели не госпитализируют даже с тяжелыми заболеваниями?

- Вот в Петропавловке, например, сколько я здесь нахожусь, ни одного из наших постояльцев не положили в больницу. Всех отправляют лечиться амбулаторно. Даже, бывали случаи, человек обессиленный, он уже даже стоять не может, а его не берут! Ну, Первая краевая больница у нас и до коронавируса не хотела принимать. Я за время работы сделал такой вывод: людей, которые иногородние и с прописками, их отправляют в первую краевую. Там их «заворачивают», говорят «не примем» - и отправляют обратно. Я везу их в город, вызываю скорую, говорю, что они бездомные, что документов нет. Тогда только их госпитализируют – во вторую краевую уже.

- А как же люди с паллиативными заболеваниями?

- «Паллиативщиков» у меня много… За полтора месяца только у нас скончались шесть человек. Не от коронавируса – у всех заболевания разные. Ситуацию теперь усугубляет еще и эта остановка плановой помощи. Врачи сами говорят: «Мы не можем ничего сделать»…

- Что происходит дальше, после того, как переболевшие ковидом попадают к вам?

- Случаи все разные. Но, с другой стороны, все похожи…Вот один из последних: поступила к нам бабушка. Она попала во вторую краевую, в неврологию. Пережила инсульт. Где-то выхватила ковид, не могу понять только, где… Попала в 10-ю городскую больницу, в гинекологию. Мне медики дали ее данные, фамилию, имя, я попросил полицию разобраться, заняться ей как установленной. А полиция отработала сигнал и ничего понять не может – адрес ее проживания это адрес мирового суда. А гражданки такой, согласно предоставленным ФИО, и вовсе не существует. Она явно пенсионерка, но Пенсионный фонд о такой не знает. Бабушка не ходит, за ней нужен особый уход. Она осталась у нас. На вид ей 60-70 лет, а по тем данным, с которыми она к нам попала, она вообще должна быть 1938 года рождения…

Еще один случай – тоже бабушка, тоже излечившаяся от коронавируса. Она тоже пережила инсульт, и после этого у нее проблемы с головой начались. Причем у нее родственники есть! Мы доставили ее к ним, но они попросили, чтобы ее куда-нибудь от них подальше увезли, потому что она им жизни не дает. Нам пришлось подключать полицию, чтобы ее на соцзащиту определили в центр адаптации.

- То есть, попадают к вам и такие, у кого родственники есть?

- Конечно. Еще недавно дедушку забирал бездомного, он на вокзале жил. За ним волонтеры раньше следили, помогали. А потом они его потеряли. И на прошлой неделе вышли на меня – по случайности. Я им рассказал, что он у нас живет. Сам он аж с Горловки, с Донецкой области. У него дочь есть. Дедушка, кстати, тоже ковидом переболел. Заведующая 10-й городской больницы не знала, куда его деть, со мной договорилась, чтобы я его принял. На днях тоже дедушку забрал – после ковида. Он раньше у нас жил, но потом ушел, опять бродяжничать. А теперь двигаться перестал. Тоже ковид получил…

- Вы говорили, что сами врачи не знают, что с такими людьми делать. В этом случае, они к вам и обращаются?

- Да, мы сталкиваемся с ситуациями, когда человек находится в больнице, после инсульта, у него совсем тяжелое положение. И да – сами врачи становятся тут заложниками. Потому что вот есть человек, а деть его некуда. А сейчас, тем более, койко-место на вес золота. Они обращаются к нам. Но наши возможности, к сожалению, тоже не безграничны. Мы не можем принимать всех, как бы этого ни хотелось.

- У вас ведь негосударственная организация. Вам кто-нибудь помогает с финансированием?

- Сейчас, например, нам подарили шесть кубов леса – стройматериалы, доски. Потолок будем доделывать в Доме инвалидов в Петропавловке, запускать теплогенераторы на зиму. Сможем еще людей принять, значит!

- Выходит, в крае нет такого места, куда можно гарантированно отвезти бездомных, чтобы там централизованно лечить, или чтобы они там проходили реабилитацию?

- Нет, таких мест пока нет. Я подобное решение предложил пока на общественном уровне. Создать такое место, где бездомные могли бы находиться уже на постоянной основе, и можно было бы туда приглашать врачей, психологов. Это, кстати, и рабочие места создаст.

- Это только идея пока или уже есть подвижки?

- На этой неделе я проработаю этот проект, задокументирую. Также и видеоконференцию собираюсь провести с общественностью - неравнодушными людьми, которые переживают за бездомных. Пригласить хочу также и представителей власти, краевого минздрава, соцзащиты. Также и МВД – ведь участковые чаще других сталкиваются с бездомными, с этими проблемами, касающимися этой категории граждан. Хочется поднять вопрос – какие меры сегодня проводятся, какие планируются для улучшения ситуации. Тем более, что зима совсем близко, а это самое тяжелое время для бездомных.

- Этот проект – что именно это будет?

- Это формат такого универсального центра, где мы могли бы разместить и хоспис, и дом инвалидов, и учебно-производственный центр. Чтобы там можно было постоянно жить, а не временно. Я бы хотел открыть этот центр в Хабаровске. И помещение уже нашел – два здания по тысяче квадратных метров каждое. Теперь дело за финансированием.

- Сколько, по вашим подсчетам, требуется средств?

- На начальном этапе – 60 миллионов рублей.

- Немалая сумма.

- Это по самым скромным подсчетам. Если открыть интернет и задать вопрос по СанПиН, сколько понадобится денег на содержание ста человек, то окажется, что это от 300 до 500 миллионов рублей. Полмиллиарда! Мы же можем сделать это за 60 миллионов. Это, как мне кажется, существенная разница в цифрах. Причем вот эти помещения – там по сто человек смогли бы разместиться в каждом. Это будут достойные, комфортные условия для них.

- Вы уже обращались за помощью к чиновникам, региональному правительству?

- Пока не обращались. Да я и не надеюсь, что правительство поможет – денег же никогда нет! Предложат подавать проект на грант и т.д. Мы будем обращаться к гражданам, к бизнесу. Уверен, что вместе справимся, и центр для бездомных – большой, универсальный – у нас появится. У нас действительно очень много неравнодушных.