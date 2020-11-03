В центре Краснодара начал работу отель мирового бренда

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3 ноября 2020, 11:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

пресс-служба краевого министерства туризма

В Краснодаре торжественно открыли отель "Hampton by Hilton Krasnodar". В церемонии приняла участие министр курортов региона Мария Золотухина.



Трехзвёздочный отель расположен в центре кубанской столицы. В здании более ста оборудованных номеров, а также крытая парковка, спа-комплекс и зона приёма и размещения гостей. Кроме того, в гостиничном комплексе есть конференц-зал площадью четыреста квадратных метров.



Мария Золотухина отметила, что сейчас Краснодар нуждается в новых отелях, особенно в тех, что имеют от трёх до пяти звёзд.



Гостям "Hampton by Hilton Krasnodar" также будут доступны преимущества популярного и полюбившегося туристам отеля "Hilton Garden Inn Krasnodar". Внутренний двор, который объединяет обе гостиницы, имеет террасу, сцену и места для отдыха гостей.



В пресс-службе краевого министерства туризма заметили, что международная сеть отелей Hilton Worldwide в 2019-ом отметила вековой юбилей и ведёт работу в 118-ти странах мира.