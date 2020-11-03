В Челябинской области 172 новых случая заражения коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

3 ноября 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

С начала пандемии на Южном Урале опасной инфекцией заразилось 20788 человек. За последние сутки выявлено 172 новых случая заражения, проходит лечение 4807 человек.

С каждым увеличивается количество исследований на COVID-19 методами ИФА и ПЦР, за прошедший день сделано 5428 тестов. Как сообщали «Аргументы недели», для этих целей власти Челябинской области закупили дополнительное оборудование.

По данным минздрава, на 3 ноября зафиксировано пять случаев смерти пациентов с COVID-19. Непосредственно от инфекции скончались пациент 53 лет и две женщины 89 и 75 лет. От других причин умерли двое южноуральцев: женщина 73 лет и мужчина 75 лет. Коронавирус у них был сопутствующим заболеванием.