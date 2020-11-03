ФАС возбудила дело против «Почты России»

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3 ноября 2020, 11:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Почта России, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

"Почта России" при пересылке отправлений необоснованно применяет надбавку в размере 100% за услуги связи в труднодоступных населенных пунктах. ФАС РФ возбудила дело по признакам нарушения ст. 10 "Закона о защите конкуренции".



Об этом сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы.

"Почта России" в ответ на претензии ФАС заявила, что доставляет посылки и письма в любое место страны без государственного субсидирования доставки. По этой теме с ФАС происходит постоянное взаимодействие. При этом отмечается, что "Почта России" не является монополистом, однако, в отличие от всех остальных игроков рынка, на ее работу оказывает влияние почтовое законодательство России.